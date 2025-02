Ilrestodelcarlino.it - Blitz della polizia a Passetto: stop alla cena spettacolo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ancona, 3 febbraio 2025 –al ristorante, a mezzanotte arriva lae fa interrompere la festa. E’ successo sabato sera, in piazza IV Novembre, al “Maway” dove era stata organizzata una serata italo-spagnola con dj set e una performance dal vivo con un musicista di sax. Finché si è trattato dire e ascoltare musica era tutto a posto. La clientela ha mangiato e si è divertita. I problemi sono iniziati per il dopo, quando all’ingresso del locale si è iniziata a formare una fila di persone che sarebbe stata in lista per entrare e proseguire la serata a bre. Il locale non aveva la licenza per pubblicoed è arrivato il personalesezione amministrativaquestura, incaricato di fare controlli nei locali, che ha fattopare tutto prima che venisse commesso un illecito.