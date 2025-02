Ilrestodelcarlino.it - Blitz dei ladri nell’ufficio postale. La cassaforte resiste, bottino magro

Tanta fatica per pochi spiccioli. Sono quasi andati in bianco iche nelle prime ore di ieri hanno preso di mira l’ufficio di Poste Italiane della frazione Villa Strada di Cingoli, situato su un lato di via Rossini, la principale arteria della popolosa borgata. I malviventi sarebbero entrati in azione verso le tre, iniziando la loro incursione su un lato posteriore dell’edificio: scavalcato un cancello antistante all’ufficio, si sono diretti verso una finestra sbarrata da un’inferriata che hanno tranciato con un attrezzo, e, vinta lanza dell’infisso, sono penetrati nell’interno del locale. Sembra che abbiano cercato di forzare lache comunque sarebbe rimasta chiusa in quanto l’apertura è temporizzata fino alle 8 di stamattina. Allora i malfattori si sono dati da fare rovistando un po’ dovunque, finché hanno rinvenuto la cassettina contenente il denaro in moneta, appropriandosi di tutti gli spiccioli, neanche un centinaio di euro.