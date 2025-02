Vanityfair.it - Blackpink: corso di aggiornamento per boomer sul perché le regine del pop coreano lo sono anche della moda

Leggi su Vanityfair.it

Over 40: se siete fashion addicted dovete aggiornarvi.Jennie, Rosé, Lisa and Jisoo, aka le, nonsolo fenomeni del K-pop, nonsolo la versione d'Oriente delle Spice Girls, nonsolo stilose. Calamite per maison del lusso, rappresentano le icone del Terzo Millennio. Alla, anzi, decisamente oltre