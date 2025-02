Piperspettacoloitaliano.it - Blackout 3 si farà la terza stagione, quando esce su Rai 1 ?

Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

La Serie è sicuramente uno dei thriller più surreali della televisione italiana. Il fascino del mistero ha colpito però il pubblico di Rai 1 che non vede l’ora di scoprire la verità su questo fantomatico sequestro dei protagonisti in albergo. Un capitolo non era sufficiente per raccontare tutti i segreti di questa fiction e quindi, a gran richiesta, ne è stato realizzato un secondo. Ma dopo l’ultima puntata, in molti si chiederanno se3 sila(se ci sarà) ?3 sila?Le scorte vitali dei protagonisti sono ormai al limite. Sembra proprio che ci sia ancora poco da raccontare, oltre l’ultima puntata. Secondo gli sceneggiatori, infatti, in questa secondasi svelerà finalmente il mistero di questo sequestro.