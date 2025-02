Urbanpost.it - Bitpanda ottiene la licenza MiCar rilasciata da BaFin

ha raggiunto un traguardo fondamentale nel settore delle criptovalute, ottenendo la(Markets in Crypto-Assets Regulation)dall’autorità di regolamentazione finanziaria tedesca. Questo risultato rappresenta uno step cruciale per l’azienda e per il panorama europeo delle criptovalute. Il motivo è il seguente:è il primo quadro normativo uniforme dedicato agli asset digitali valido in tutti i 27 Paesi dell’Unione Europea. Grazie a questa approvazione,si posiziona come una delle piattaforme più sicure e conformi nel settore, rafforzando ulteriormente la fiducia degli investitori e degli utenti.L’importanza dellaL’ottenimento dellaconsente adi semplificare notevolmente le proprie operazioni in Europa, offrendo i propri servizi senza dover affrontare la complessità normativa tipica di ogni singolo Paese.