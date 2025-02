Ilfattoquotidiano.it - Bitcoin e le altre cripto a picco dopo l’annuncio dei dazi Usa. Gli investitori fuggono dagli asset rischiosi

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il problema dell’imposizione deiè che spesso scatenano reazioni difficili da controllare e che finiscono per produrre risultati opposti a quelli sperati. Un primo,lo, esempio lo si può vedere in ciò che sta accadendo allevalute. Nel giro di due giorni ilè passato da 100mila a 90mila dollari, un tonfo del 10%. La seconda valuta digitale per diffusione, ossia Ether, è sceso da 2.800 a 2.400 dollari (- 14%). Le vendite sono state innescate daldeiamericani e le promesse di ritorsione da parte dei paesi colpiti, probabili premesse di un’inflazione in aumento e di una crescita economica in frenata. Utile ricordare che oltre il 90% deifa capo al 2% degli account, nonli risparmiatori insomma ma soggetti che si muovono con logiche più studiate e speculative.