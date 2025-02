Internews24.com - Bisseck amaro dopo il derby pareggiato col Milan: «Sfortunatissimo!» – FOTO

di RedazioneIl difensore dell’Inter, Yann, attraverso i social ha voluto mandare un messaggioil pareggio ottenuto contro ilnelÈ un Yannamareggiato, quello che pocoil fischio finale diInter, esprime le proprie emozioni e sensazioni a caldo attraverso i propri profili social. In un post su Instagram il difensore tedesco, entrato al 63? al posto di Pavard, ha espresso tutta la propria amarezza per non aver vinto ile per non aver segnato. Ci era andato infatti vicinissimopochi minuti dal suo ingresso in campo: stacco di testa perentorio su corner calciato da Barella e palla che sbatte sul palo a Maignan battuto. Succederà lo stesso per ben altre due occasioni con Thuram e con Dumfries, prima che de Vrij riesca a pareggiare i conti nei minuti di recupero.