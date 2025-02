Bisonte Firenze non cambia marcia | ko anche a Roma nello scontro salvezza

Leggi su Corrieretoscano.it

SmiVolley – Il3-1 (25-14, 25-22, 22-25, 25-22)SMIVOLLEY: Provaroni 1, Salas 12, Ciarrocchi ne, Rucli, Cicola, Schölzel 9, D’Offizi (L2) ne, Melli 10, Zannoni (L1), Mirkovi? 5, Orvošová 32, Muzi, Costantini ne. All. CuccariniIL: Acciarri, Malual 21, Butigan 10, Leonardi (L), Battistoni 1, Giacomello, Nervini 6, Baijens 6, Lapini, Cagnin 8, Agrifoglio, Davyskiba 17. All. ChiavegattiARBITRI: Piana – BrunelliNOTE: durata set: 25-14, 25-22, 22-25, 25-22; muri punto:7, Il7; ace:4, Il4.nonladeldel neo coach Chiavegatti.Ilperde l’ennesimostagionale, e per la prima volta dall’inizio del campionato si ritrova in zona retrocessione, con un punto da recuperare proprio sue su Perugia, che sarà la prossima avversaria mercoledì 12 febbraio al PalaBarton: non è bastata la scossa del cambio di coach – con Federico Chiavegatti all’esordio da capo allenatore in A1 – per evitare i soliti regali (14 errori in battuta e 13 in attacco), con il rimpianto oltretutto di aver gettato alle ortiche il secondo set in cui le bisontine conducevano 14-19.