Biraghi l’ex Inter lascia la Fiorentina | ecco a sorpresa la sua nuova squadra

Colpo di scena in casa della Fiorentina: l'ex nerazzurro Biraghi è pronto a cambiare squadra. L'esterno infatti lascerà la Fiorentina per trasferirsi a Torino, come riportato dal giornalista Alfredo Pedullà sui propri portali questa mattina. Il giocatore, si apprende, aveva parlato con diverse squadre. Eppure tramite un blitz inaspettato il Torino sarebbe ormai sul punto di trovare la giusta intesa con la viola. La formula? Prestito con diritto di riscatto. Biraghi andrà a sostituire in casa dei granata la partenza dell'omologo Vojvoda al Como. Ricordiamo che l'atleta vanta un passato all'Inter. Quando? Dal 2003 al 2007 nelle giovanili e poi 2010-2011 in prima squadra, prima di fare ritorno in nerazzurro per la stagione 2019-2020.