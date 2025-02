Ilrestodelcarlino.it - Bimbo Tu, i piloti visitano i piccoli pazienti

Passione e creatività come strumento di solidarietà e speranza grazie a ‘Caschi d’Arte per il Cuore‘. Un progetto nato dalla sinergia tra E20 Motors e l’associazioneTu, in collaborazione con EMG Eventi e Confartigianato, che nel pomeriggio di venerdì è approdato nel reparto di Neurochirurgia e Neuropsichiatria Infantile (padiglione 13) del Sant’Orsola. Alessandro del Bianco (superbike e campionato alta velocità), Alessia Tonini e Silvia Comincioli (campionato italiano velocità femminile), Alex Oriani (campionato europeo velocità) e Simone Primavera, rappresentante di Fluffy Squad – la più grande community di motociclisti stradali – hanno trascorso alcune ore in compagnia deidando vita a un laboratorio di disegno durante il quale i bambini, aiutati e supportati dai volontari di Tu, hanno dato libero sfogo alla loro creatività.