Ilrestodelcarlino.it - Bimba precipitata dalla finestra. Il vicino: "Così l’ho soccorsa subito"

Ha sentito una vicina di casa che gridava dopo aver visto una gamba della bambinadal secondo piano e si è fiondatodi sotto per aiutare. "Era per terra e si stava rialzando quando mi è venuta incontro,abbracciata per tranquillizzarla poidistesa perché conosco le pratiche di soccorso. Pochi istanti dopo è arrivata la madre che l’ha riportata dentro". Raccontal’inquilino della palazzina di via Rovereto, dove sabato mattina una bambina di 5 anni è cadutafacendo un volo di sette metri, che per primo ha prestato i soccorsi alla minore finita su un giardinetto nel perimetro condominiale. L’uomo ha fatto corsi di primo soccorso e sa che dopo un trauma bisogna lasciare il paziente a terra assicurandosi che non si muova e in una determinata posizione di sicurezza.