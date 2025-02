Spettacolo.periodicodaily.com - Biglietti disponibili per il concerto dei Selva Oscura al Legend Club di Milano, l’8 aprile

A partire dal 3 febbraio 2025, alle ore 15:00, sarannoper ildeialdi, che si terrà martedì 82025. Ilsarà un'occasione imperdibile per ascoltare la band dal vivo, in un'atmosfera unica e carica di energia.Dettagli delL'evento si terrà aldi, situato in Viale Enrico Fermi, 98. La band, composta da Umberto Maria Giardini (voce e chitarra), Enrico Blanzieri (chitarra), Michele Dallamagnana (basso) e Filippo Dallamagnana (batteria), presenterà il suo EP d'esordio "".