Ilgiorno.it - Bidoni rovesciati, rifiuti a terra e un monopattino rotto: il 3 devastato dai vandali. La rabbia del tranviere: “Ho paura, non farò più il turno di notte”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 3 febbraio 2025 – La denuncia di quel che è successo l’ha fatta ilche si trovava alla guida del mezzo l’altro ieri. Un video circostanziato fatto col telefonino, commentato con la voce amareggiata di chi ha assistito a tutto questo dalla cabina di guida, temendo a un certo punto anche per se stesso. Siamo in pienasu un Jumbo tram in servizio sulla linea 3 (così pare di capire dalla voce del conducente, ancora provato per quello a cui ha dovuto assistere), che collega piazza Duomo al Gratosoglio. Una delle periferie “calde” di Milano. Lae laIl tram è: un cestino deipreso dalla strada e un bidone condominiale marrone, di quelli usati per la raccolta dell’umido, riversi a. Il loro contenuto rovesciato sul pavimento assieme a unscaraventato contro la parete.