Biasin: «Non è facile fare quello che ha fatto Zalewski! Punto meritato»

Negli studi di Mediaset, Fabrizio, ha commentato il pareggio del derby di Milano. Il noto tifoso interista hanotare anche l’approccio del neo-arrivatoa San Siro.– Fabrizio, noto giornalista dell’Inter, in diretta a Pressing, ha parlato del pareggio a San Siro tra Inter e Milan. Queste le parole negli studi di Mediaset: «Inzaghi ha presoalle 11 di sera ieri in aeroporto e l’ha buttato in campo, sa di avere delle qualità che mancano in altri giocatori dell’Inter. Non èesordire a San Siro equell’assist. Credo abbia straguadagnato il suo, visto come è andata. Credo che l’emozione di questo pareggio sia una bella carica per la squadra. Ci sono venti persone a guardare i monitor; non è successo una volta, ma ben quattro volte in quattro partite.