Dayitalianews.com - Biancavilla, festeggiano il nuovo anno sparando con un fucile da caccia: 2 denunciati

La “bravata” nella notte di Capodè costata una denuncia all’Autorità Giudiziaria ad un 22enne e a un 30enne di, entrambi incensurati, da parte dei Carabinieri della locale Stazione che, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, li hritenuti responsabili il primo di detenzione abusiva di munizioni e il secondo di detenzione abusiva di armi ed esplosioni pericolose.E’ stato grazie alla continua attività info investigativa svolta dai militari della Stazione, che è stato individuato il 30enne che la notte di capod, imbracciato unda, aveva pensato bene di farsi immortalare in un video mentre sparava dal balcone, in pieno centro abitato.La complessa attività investigativa, portata avanti per tutto il mese di gennaio mediante un articolato lavoro di “web patrolling”, ovvero di “pattugliamento informatico” sulle diverse piattaforme social, ha consentito ai Carabinieri di risalire all’identità sia di colui che aveva sparato sia del proprietario dell’abitazione presso la quale era stato registrato il video, poi divenuto virale.