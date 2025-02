Ilrestodelcarlino.it - Biancani evoca i forconi e scatena il finimondo

Era partito con "e pomodori", e alla fine della serata sono rimasti solo i pomodori. Il sindaco Andrealancia ieri sul suo profilo Fb alle 14 e 10 post indignato contro il governo Meloni sulla questione migranti. Ecco il testo: "È arrivato – scrive– il momento di scendere nelle piazze per manifestare tutto il nostro SDEGNO. Basta!!! Non capisco cosa aspettiamo ad andare in piazza con manifestazioni contro questo GOVERNO di “dilettanti allo sbaraglio” per tutto quello che sta accadendo con i migranti trattati come pacchi avanti e indietro dall’Albania. Oltre alla dignità, che va garantita a ogni essere umano e vivente, sembra non interessare a nessuno neppure quanti soldi si stanno buttando per le spese delle navi, dei militari impegnati e delle forze dell’ordine che sono state mandate a controllare il centro albanese.