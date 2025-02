Lettera43.it - Bianca Censori quasi nuda ai Grammy Awards: scandalo con Kanye West

Farà discutere a lungo il look che, architetta e modella australiana, ha scelto per il red carpet dei2025. Presentatasi con il maritoalla cerimonia del 2 febbraio a Los Angeles in pelliccia nera, una volta davanti ai fotografi si è spogliatadel tutto, restando solamente con una retina color carne e trasparente che ha lasciato intravedere le parti intime. Ha poi sfilato sul tappeto rosso accanto al rapper, che sembrava esibirla alla stregua di un trofeo personale. Inizialmente si erano diffuse voci di un’espulsione dalla cerimonia per oscenità, con tanto di intervento della polizia, ma sono state prontamente smentite. Tmz, citando infatti un portavoce della Recording Academy che organizza l’evento, ha raccontato che la coppia a un certo punto si è allontanata spontaneamente con la propria vettura.