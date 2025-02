Superguidatv.it - Bianca Censori, moglie di Kanye West, sfila in nude look ai Grammy 2025 – Video

AiAwards, oltre ai premi e alle esibizioni, uno dei momenti più chiacchierati della serata è stato senza dubbio l’arrivo didi, sul red carpet. La modella e architetta australiana ha catturato l’attenzione con unestremamente audace: inizialmente coperta da un lungo giaccone nero, ha poi deciso di svelare un, indossando solo una retina color carne che la lasciava praticamente scoperta.Al suo fianco,, che pur non avendo ricevuto premi durante la serata, è riuscito ancora una volta a monopolizzare i riflettori. Il rapper e produttore ha osservatocon aria soddisfatta mentreva davanti ai fotografi, quasi a volerla esibire come una provocazione studiata.Non è la prima volta che la coppia si rende protagonista di uscite tanto eccentriche e discusse, ma in un contesto ufficiale come quello dei, la scena ha fatto ancora più scalpore.