Biccy.it - Bianca Censori dà scandalo ai Grammy, lei e Kanye cacciati dalla Polizia

Da Lady Gaga e Miley Cyrus a Chappell Roan, ieri sera decine di artisti si sono presentati sul red carpet deiAwards con look più o meno ricercati, sofisticati, originali e particolari, ma poi sono arrivatiWest ea catalizzare l’attenzione, in pochi istanti le foto della coppia hanno monopolizzato i social. La modella australiana è arrivata sul tappeto rosso avvolta in una gigantesca pellicciona nera, poi si è fermata a posare per i fotografi ed ha fatto scivolare il capo, mostrando tutto, ma proprio tutto al pubblico.infatti indossava un vestito trasparente, una sorta di calza per nulla coprente.ha pubblicato una foto dell’abito della moglie su Instagram e ha scritto: “Questo abito personalizzato per la donna più bella di sempre. Il mio amore, la mia migliore amica, mia moglie“.