Beyoncé trionfa ai Grammy Awards

LOS ANGELES (ITALPRESS) – Beyoncé trionfa ai Grammy Awards 2025, con la vittoria nella categoria di Album dell'anno con "Cowboy Carter". La cantante si aggiudica tre premi totali su undici candidature. Lady Gaga e Bruno Mars hanno vinto per il miglior duetto con "Die with a smile", Shakira con "Las mujeres ya no lloran" si è aggiudicata il miglior album latino. "Not Like Us" di Kendrick Lamar è la migliore canzone dell'anno.