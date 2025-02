Beyoncé e la città di Los Angeles star dei Grammy

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 3 feb. (askanews) – Un omaggio a Los, devastata dagli incendi che a gennaio hanno ridotto in cenere vaste aree della metropoli e ucciso 28 persone, ha aperto la 67ma edizione deiAwards, gli Oscar della musica assegnati alla Crypto.com arena di Downtown. Una notte all’insegna di Lose di. L’artista più premiata di sempre aisi è aggiudicata il premio per il miglior album dell’anno grazie a ‘Cowboy Carter’, la sua audace ed erudita esplorazione delle radici nere del genere country.”Sono passati molti, molti anni”, ha riconosciuto Queen B accettando il riconoscimento più prestigioso della manifestazione, che le era sfuggito per quattro volte.ha vinto anche il trofeo per miglior album country del 2024 Cowboy Carter’ snobbato (neppure una nomination) agli ultimi Country Music Awards.