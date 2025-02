Juventusnews24.com - Bertola Juve, il ds dello Spezia esce allo scoperto: incontro con Giuntoli? Parole chiare sul futuro del difensore

di RedazionentusNews24, il ds: tutte le dichiarazioni di Stefano Melissano sulIl dsStefano Melissano ha parlato ai microfoni di calciomercato.it per analizzare quello che potrebbe essere ildiaccostato al calciomercato. In questa sessione invernale non c’è stato nulla di concreto ma qualcosa potrebbe accadere nei prossimi mesi.– «Ad oggi non ci interessa, vediamo quello che succederà nei mesi successivi. Non ho sentito, non c’è stato nulla di concreto».Leggi suntusnews24.com