Benevento Innovation Hub Greco | Amministrazione crede nella sfida dell’innovazione

Tempo di lettura: 2 minuti“La Giunta comunale ha mostrato con l’approvazione della relativa delibera dire fortemente nel progettoHub. Ringrazio il sindaco Clemente Mastella, gli assessori, i dirigenti Riccardo Feola e Alessandro Verdiccio per il prezioso supporto tecnico-amministrativo. Con il collega e amico, Italo Barbieri, delegato alle Politiche giovanili, abbiamo preparato un percorso che si sta già concretizzando in questi giorni con gli eventi di “Boost”, che fa di Palazzo Paolo V una sede ideale per la nascita di nuove idee con gli Hackathon in programma. Sul sito www.boost.it il programma dettagliato delle attività in agenda, che prevedono workshop, incontri con esperti, momenti di networking e formazione destinati ai giovani che vogliono costruire il proprio futuro a”, lo scrive in una nota il consigliere comunale e presidente della commissione Attività produttive Alboino