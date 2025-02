Quotidiano.net - “Bene il supporto alle edicole”. La Fieg: grazie alla Regione Toscana

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 3 febbraio 2025 – La Federazione Italiana Editori Giornali plaude in una nota “all’approvazione da parte del Consiglio regionale toscano dell’ordine del giorno – presentato dal capogruppo di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi, e votato all’unanimità da maggioranza e opposizione – che impegna la giunta ‘a ogni possibile forma di sostegno all’editoria, mediante l’incentivazionepermanenza o all’apertura dianche valutando modalità che ne consentano l’apertura nei giorni festivi’”. La scorsa settimana – ricorda la Federazione – il presidente dellaaveva rivolto, in una lettera indirizzata ai presidenti di tutte le Regioni, un invito ad avviare iniziative concrete per assicurare la capillarità della rete di vendita della stampa, così da garantire ovunque ai cittadini la possibilità di comprare un giornale.