Isaechia.it - Belen Rodriguez lancia una frecciatina social a Fedez e Chiara Ferragni? Il video

Leggi su Isaechia.it

si è lasciata andare ad unastoccata diretta a? Così a molti è parso.I clamorosi retroscena venuti fuori negli ultimi giorni e raccontati da Fabrizio Corona sul matrimonio tra i Ferragnez hanno decisamente smosso l’opinione pubblica. Non si parla d’altro se non di tutti i vari tradimenti, le varie situazioni che sono emerse da quella che, apparentemente sembrava essere una favola d’amore. A quanto pare però questa favola non è esistita mai del tutto e numerosi sono i dettagli agghiaccianti venuti fuori da tutta questa vicenda.innamorato da anni di Angelica Montini;, all’oscuro di tutto, si è abbandonata alla passione di un flirt con Achille Lauro; insomma numerosi scandali targati Ferragnez che ormai sono di dominio pubblico e sulla bocca di tutti.