Amica.it - Beauty news febbraio 2025: operazioni di charity ed eventi, da Sephoria a Esxence

Leggi su Amica.it

Mentre il Capodanno Cinese, festeggiato pochi giorni fa, dà il via al nuovo Anno del Serpente, il nostroè cominciato da oltre un mese. Il secondo mese dell’anno è già qui con un calendario ricco diche ci porterà, dritte dritte, agli appuntamenti con le fashion week dell’A/I/26.Leincludono fiere di profumi, nuovi profumi griffati,di, borse di studio nel campo scientifico/cosmetologico e sessioni di botox on the road. Scopriamo ogni evento nel dettaglio.Jil Sander lancia una nuova collezioni di profumi unisexLa prima collezione di fragranze Jil Sander, sotto la direzione creativa di Lucie e Luke Meier, è stata creata con Coty.