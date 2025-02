Uominiedonnenews.it - Beautiful Anticipazioni Trama Puntate 10-15 Febbraio 2025: Liam Non Perdona Hope!

Beautiful Anticipazioni da lunedì 10 a sabato 15 Febbraio 2025: tra Eric e Ridge, nuovi scontri in vista! Liam chiude con Hope e decide di riunire la sua famiglia, ma Liam non è disposto a perdonare il tradimento con Thomas! Finn garantisce a Steffy che Sheila starà lontana dalla loro vita! Ma la Carter ha ben altre intenzioni! Eric tuona contro Ridge: darà vita ad una nuova collezione! Amore e sfide avvincenti nei prossimi appuntamenti della longeva soap americana! Le Anticipazioni, sulla Trama delle Puntate in onda da lunedì 10 a sabato 15 Febbraio 2025, preannunciano grandi colpi di scena! Gli spoiler svelano che Hope, dopo aver trascorso dei momenti indimenticabili durante il party organizzato per il compleanno di Beth, deciderà di ritornare con Liam e di chiudere con Thomas.