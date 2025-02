Davidemaggio.it - Beautiful, anticipazioni dal 3 all’8 febbraio 2025: Rifiutato da Steffy, Liam si avvicina ad Hope

Leggi su Davidemaggio.it

© US MediasetA, continuano i dubbi di. Il giovane Spencer prima si fa avanti con, che lo rifiuta categoricamente, poi, complice la festa di compleanno della piccola Beth, si risottolineando all’ormai ex moglie l’importanza di una famiglia unita. Maggiori info nelleche seguono.è in onda dal lunedì al sabato alle 13:45 su Canale 5 e in streaming in diretta e in replica on demand su Mediaset Infiniy.da lunedì 3 a sabato 8Lunedì 3: Taylor pensa cheabbia sbagliatoTaylor si fa raccontare la dinamica dell’incidente in spiaggia subito da Kelly (Sophia Paras McKinlay) e le circostanze del suo salvataggio per mano di Sheila. Pur amareggiata per i sentimenti di attaccamento che Finn (Tanner Novlan) prova per la sua madre naturale, Taylor non sembra convinta che la figlia abbia fatto bene a lasciarlo abbandonando la casa familiare e vorrebbe che si ricongiungesse subito con il marito.