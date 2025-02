Game-experience.it - Battlefield Labs, EA ha svelato i requisiti di sistema PC per partecipare ai test

Electronic Arts ha ufficialmente presentato, una piattaforma didedicata ai giocatori che vogliono contribuire allo sviluppo del prossimo capitolo della serie. Per, EA ha pubblicato iminimi e consigliati per la versione PC, indicando specifiche accessibili che potrebbero riflettere quelle del prossimo6, almeno nella fase di prova.Dopo aver visto per la prima volta il gameplay di2025, scopriamo che iminimi richiesti includono un processore Intel Core i5-8400 o AMD Ryzen 5 2600, accompagnato da una scheda video NVIDIA RTX 2060 o AMD Radeon RX 5600 XT con 6GB di memoria video. Saranno inoltre necessari 16GB di RAM e almeno 30GB di spazio libero su disco. Per un’esperienza ottimale, EA consiglia un Intel Core i7-10700 o un AMD Ryzen 7 3700X, con una GPU NVIDIA RTX 3060 Ti o AMD Radeon RX 6700 XT, mantenendo invariati idi RAM e spazio di archiviazione.