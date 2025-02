Game-experience.it - Battlefield Labs, EA ha annunciato il programma di test, ecco come partecipare

Oggi, la serie difamosa per il suo gameplay di prim’ordine e senza compromessi in stile All-out warfare da oltre due decenni haildiper la community più ambizioso nella storia della serie:. Il lavoro sul prossimo titolo dista entrando in una fase critica di sviluppo che trarrà vantaggio dalla collaborazione con la communitymai prima d’ora.Dopo aver visto per la prima volta il gameplay di2025, segnaliamo che la prima fase didiavrà inizio nelle prossime settimane, ma la registrazione per i giocatori è già disponibile sul sito ufficiale. Iincluderanno inizialmente una selezione di giocatori e i server di Europa e Nord America, per poi espandersi in futuro con altri giocatori e su altre regioni.