Lanazione.it - Bastia Umbra, la sfida dei pini: "Costretti ad abbatterli dalle decisioni di Lungarotti"

Leggi su Lanazione.it

Continua la guerra dei: con ‘cadute’ e rimpalli di responsabilità e l’annuncio di un piano che limiti gli abbattimenti. "E’stata firmata l’ordinanza di abbattimento e reimpianto di 5in Via San Francesco che, nonostante i tentativi di questa amministrazione di fare il possibile per la loro salvaguardia, hanno subito le conseguenze dell’intervento previsto e finalizzato a ciò della giunta". Così il Comune dievidenziando un cambio di passo e di metodologia dell’amministrazione a guida Erigo Pecci, guardando all’utilizzo delle moderne tecniche arboricolturali che evitano l’abbattimento e rendono la crescita compatibile con le infrastrutture viarie. "Questo abbattimento indiscriminato veniva considerato dalla precedente giunta ‘un progetto pilota per un approccio replicabile in altri contesti e altre zone del capoluogo’ – viene evidenziato ancora dall’amministrazione Pecci -.