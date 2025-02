Basta se ne vada L’aria che tira David Parenzo caccia l’ospite | Non può venire a farsi i c… suoi

Leggi su Caffeinamagazine.it

Caos totale ache, il programma condotto dasu La7. Proprio il presentatore ha perso letteralmente la pazienza cone ha deciso dirlo immediatamente. Non ha gradito ciò che aveva fatto precedentemente questa persona, presente tramite videocollegamento, e il conduttore lo ha attaccato in maniera molto dura.cheha reagito così con, poito bruscamente: “Mi scusi, le impedisco di utilizzare la mia trasmissione per lasciare messaggi e fare regolamenti di conti per questioni che non hanno nulla a che vedere. Mi guardi bene perché questa roba qua, usare questo contesto per fare il suo attacco a Borrelli, mi fa semplicemente inc***“.Leggi anche: “È una me***”. Choc in diretta tv,e gli ospiti in studio gelati da quelle parolecheperde le staffe esi è occupato di uno dei temi più dibattuti degli ultimi giorni, ovvero le gite a costi bassi organizzate per Roccaraso, invasa da migliaia e migliaia di persone provenienti soprattutto dalla Campania.