"Basta inalare le spore nell'aria per ammalarsi": impennata di casi di "Febbre della Valle", ecco cos'è e quali sono i sintomi

C’è una malattia che si sta diffondendo con una certa rapidità negli Stati Uniti, in particolare in Arizona e California, e che secondo un’analisi pubblicata su Science potrebbe essere un altro degli effetti del cambiamento climatico. È la coccidioidomicosi o “” odi San Joaquin. Una patologia infettiva causata dal fungo Coccidioides immitis. Le diagnosi segnalate ai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie degli Stati Unitiaumentate vertiginosamente da circa 2.800 all’anno all’inizio del secolo a circa 20mila nel 2023, con almeno 200 persone che muoiono ogni anno. Arizona e California, dove viene segnalato circa il 97% deinegli Stati Uniti, hanno visto recentemente aumenti drammatici: l’incidenza in Arizona è cresciuta del 73% negli ultimi 10 anni, fino a 146ogni 100mila persone.