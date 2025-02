Udinetoday.it - "Basta centri per minori, siamo la seconda Regione in Italia per numero di accoglimenti"

Leggi su Udinetoday.it

Si torna a parlare distranieri non accompagnati. "Il quadro normativo vigente in materia di disciplina delle procedure di autorizzazione, vigilanza e accreditamento delle strutture residenziali o semiresidenziali perstranieri non accompagnati attribuisce ai Comuni la competenza al.