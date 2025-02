Sport.quotidiano.net - Basket, Trento piega Trapani e torna in vetta da sola

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bologna, 2 febbraio 2025 – Si è nuovamente ridisegnata la geografia dei piani alti del campionato di Serie A di: al termine del diciottesimo turno, infatti, la Dolomiti Energia Trentino è infattita inin solitaria dopo aver sconfitto 83-80 iShark nel big match di giornata: al +8 dei siciliani dopo un quarto, i bianconeri hanno risposto con un 12-0 in una scoppiettante seconda frazione (27-16 il parziale di frazione), dando vita ad un lungo testa a testa che è stato risolto soltanto nei secondi finali dalle triple di Anthony Lamb (14 punti) e Jordan Ford (migliore dei suoi con 22 punti). Si stacca dalla, invece, la Germani Brescia, battuta 90-85 dal Napoliche coglie due punti preziosissimi per la corsa salvezza al termine di una gara cominciata con la forte apprensione per un malore occorso a un tifoso della compagine bresciana: in campo la differenza l’hanno fatta le prestazioni di Leonardo Totè (22 punti conditi con 11 rimbalzi) e Kevin Pangos (22 punti), i quali nella parte finale hanno preso in mano le redini dell’attacco dei partenopei mettendo la firma sulla vittoria.