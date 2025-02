Sport.quotidiano.net - Basket serie C:. Argenta crolla con Scandiano

Leggi su Sport.quotidiano.net

La SimaBionon riesce a ripetere la buona prova di Molinella, ed esce sconfitta nettamente contro(42-68). L’inizio lascia bene sperare glini, con Manias a francobollare Astolfi; con il proprio terminale fuori dai giochi, gli ospiti faticano a trovare la via del canestro.ne approfitta e fugge avanti 9-2 al 6’. Dopo l’empasse iniziale gli ospiti riescono a trovare un po’ di ritmo in attacco, e riportarsi sotto sul 12-9 che chiude il primo quarto. In avvio di seconda frazione la contesa rimane in sostanziale equilibrio in virtù delle difese, che costringono i rispettivi avversari a percentuali estremamente basse. La partita si sblocca nel 3° quarto, quandoriesce ad aprire la scatola della difesana, con Caiti e Fontanili assoluti protagonisti.