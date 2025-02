Oasport.it - Basket, i migliori italiani della 18a giornata di Serie A. Totè “batte” Della Valle, bene anche Cappelletti e Diouf

Leggi su Oasport.it

DiciottesimadiA, sei vittorie casalinghe, una in trasferta (quella di Treviso a Pistoia, in un ambiente ormai reso infuocato al contrario dalla gestione Rowan), e varie storie da raccontare. Alcune di queste parlanoitaliano, come andiamo a vedere.MVP tricoloreè Leonardo. Per lui 27 di valutazione con 22 punti e 12 rimbalzi, seconda doppia doppia stagionale e quarta in assoluto inA nella propria carriera: tutti dati fondamentali per aiutare Kevin Pangos a spingere Napoli verso la vittoria su Brescia. Un successo fondamentale in chiave salvezza, visto che ora i partenopei si sganciano dall’ultima posizione e provano a vedere il 12° posto di Varese, distante una vittoria. Rimane nel gruppo delle seconde Brescia nonostante il solito, solido Amedeoda 16 punti, dato che fondamentalmente ne rappresenta la media stagionale.