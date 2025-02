Oasport.it - Basket femminile, le migliori italiane della 15 giornata di A1. Rosa Cupido fa volare Battipaglia

Leggi su Oasport.it

Si è conclusa la quindicesimadel massimo campionato italianodi. Un turno importante perper staccarsi dalla zona playout e per Schio, che si conferma la reginastagione regolando l’insidioso Campobasso. E un weekend con tanteprotagoniste.Si è iniziato con Tortona che ha espugnato di misura il campo di Sassari per 59-63. Un match equilibratissimo e che ha visto tra le protagonista un’ottima Elisa Penna, che ha chiuso con 15 punti, seconda miglior marcatrice delle ospiti. Per le sarde, invece, non sono bastati i 19 punti e 5 assist di Debora Carangelo e i 12 punti di Giulia Natali.Importante vittoria pernello scontro diretto contro il Brixia Brescia per uscire dalla zona playout per 78-56. Una vittoria netta, conche è stata guidata da una ottima, che ha chiuso con 21 punti, mentre sfiora la doppia doppia Giovanna Elena Smorto, con 11 punti e 9 rimbalzi.