Basket A2 femminile. Scotti, stavolta per vincere basta un filo di gas. Le biancorosse strapazzano Giussano

USE ROSA 7365 USE ROSA: Tarkovicova 10, Colognesi 10, Castellani, Antonini 10, Vente 19, Fiaschi, Ruffini 7, Samoylych, Ianezic 3, Ndiaye 12, Chelini, Casini 2. All.: Cioni. FOXES: Reani 3, Diotti 4, Lussignoli 19, Bernardi 19, Szajtauer 5, Ramon 6, Colico 1, Zanetti 3, Crippa 2, Pirozzi 3, Pallavicini n.e. All.: Diotti. Arbitri: Chiarugi e Forte di Pontedera. Parziali: 21-14; 39-30; 55-39. EMPOLI – Massimo risultato con il minimo sforzo per l’Use Rosa, che al Pala Sammontana ha la meglio su. Rispetto al successo di settimana scorsa con Costa Masnaga,alleundi gas per portare a casa i due punti e restare saldamente nel quartetto di testa della classifica. La squadra di Alessio Cioni rispetta il pronostico e, dentro a una prestazione complessiva più che buona, si gode numeri individuali di tutto rispetto.