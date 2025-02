Puntomagazine.it - Barra: non si ferma all’alt. Arrestato un 21enne dalla Polizia di Stato

Durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Mastellone uno scooter con a bordo un giovaneNella mattinata di ieri, ladiha tratto in arresto per lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale unnapoletano con precedenti di, anche specifici; lo stesso è, altresì, denunciato per guida senza patente poiché reiterata nel biennio.Nello specifico, gli agenti del Commissariato San Giovanni-, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Mastellone uno scooter con a bordo un giovane che, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo nonostante gli fosseintimato l’alt; lo stesso, dopo aver investito uno degli operatori, facendolo rovinare al suolo, ha abbandonato il motociclo tentando la fuga a piedi in direzione di piazza Crocelle.