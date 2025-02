Thesocialpost.it - Barbie Hsu, l’attrice è morta a 48 anni: “Stroncata da una polmonite”

Leggi su Thesocialpost.it

Hsu, icona della tv asiatica, èa 48a causa di unainnescata da un’influenza contratta durante una vacanza in Giappone per il Capodanno Lunare. La notizia, diffusa dalla BBC e confermata dalla sorella Dee Hsu attraverso il suo manager, ha sconvolto i fan in tutta l’Asia.Leggi anche:Marianne Faithfull, musa di Mick Jagger e star della musica internazionale“Durante le vacanze del Capodanno Lunare, la nostra famiglia è venuta in Giappone per una vacanza. La mia carissima sorellapurtroppo ci ha lasciato dopo aver contratto la, innescata dall’influenza”, ha dichiarato Dee Hsu a TVBS News.Il successo con “Meteor Garden”Hsu aveva iniziato la carriera a 17come cantante insieme alla sorella Dee, per poi affermarsi come conduttrice televisiva.