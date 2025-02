Nerdpool.it - Bao Publishing presenta PARKER GIRLS di Terry Moore

Leggi su Nerdpool.it

Un omicidio, un magnate truffato e una squadra segreta di donne pronte a tutto coinvolte in un intrigo di potere., icona del fumetto indipendente americano, torna in libreria con un thriller che lascia con il fiato sospeso riprendendo la mitologia della sua serie di culto Strangers in Paradise.«Lenon esistono. Sono una leggenda. Non le vedi arrivare, ma sai dove sono passate. Quando un politico citato a giudizio o un CEO in disgrazia afferma che una donna si è conquistata la sua fiducia, scoprendo i suoi segreti per poi sparire nel nulla.» BAOè lieta di annunciare l’uscita didi.In un solo volume tutta la saga del ritorno in azione di Katchoo, indimenticata tra i protagonisti di Strangers in Paradise, alle prese con una storia d’azione per motivi familiari.