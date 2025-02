Ilrestodelcarlino.it - "Bando dell’A22, un pasticcio. Infrastrutture da ripensare"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sulla concessioneinterviene Paolo Trande, consigliere regionale di Alleanza Verdi e Sinistra. "Siamo dinanzi a un vicolo cieco" esordisce. "Il 31 dicembre scorso – spiega poi entrando nel dettaglio – il MIT emette undi 10,2 miliardi con un presunto ’diritto di prelazione’ per chi ha presentato il progetto di finanza (project financing). Ciò porta i beneficiari del cosiddetto ’diritto di prelazione’, gli attuali gestori di Autobrennero, ad annunciare, dopo il giubilo iniziale, il ricorso al Tar perché non è sufficientemente solido il ’diritto di prelazione’". Dall’altra parte, i "concorrenti teorici ricorrono a loro volta al Tar perché il ’diritto di prelazione’ viola il principio di concorrenza". "Sulla base dei due ricorsi, contrapposti, viene da dire che il, che portò molti nostri politici locali ad esultare perché intravedevano la realizzazione automatica delle due autostrade, Campogalliano-Sassuolo e Cispadana, non è giuridicamente solido.