Banca Generali raggiunge un nuovo traguardo sulla parità di genere

La “Certificazione per ladi” è un riconoscimento che attesa l’impegno concreto e la virtuosità di un’azienda nel creare un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso dellae della valorizzazione delle persone in tutti i processi aziendali. È una certificazione rilasciata da Rina – gruppo multinazionale di certificazione attiva in più di settanta Paesi – e per ogni impresa è considerata unparticolarmente significativo: indica la capacità di mettere le persone al centro dei progetti dell’azienda, l’impegno nel garantire pari opportunità a tutti i dipendenti, la valorizzazione del capitale umano. È per questo che perl’ottenimento di un simile riconoscimento deve essere considerato un obiettivo importante.«Guardiamo a questa certificazione come a una tappa importante del nostro percorso che proseguirà nella direzione della creazione di un ambiente sempre più inclusivo, della formazione continua e dell’equilibrio vita-lavoro, con l’obiettivo di ottenere un miglioramento continuo azzerando i gap di», dice Valentina Frezza, Chief People Officer di