Thesocialpost.it - Bambino in arresto respiratorio durante una visita in carcere al papà: lo salva una poliziotta

Un bimbo di poco più di un anno ha rischiato la vita mentre si trovava nelLorusso e Cutugno di Torino per faral padre detenuto. Il piccolo, in compagnia della madre, ha avuto delle convulsioni ed è caduto in uno stato di apparente.Leggi anche: Ancona, bambina caduta dal balcone: com’è successo e come staUnapenitenziaria è intervenuta con prontezza e ha praticato le manovre di emergenza, riuscendo argli la vita.L’intervento dell’agente di polizia penitenziariaL’episodio è avvenuto sabato 1 febbraio. Secondo la ricostruzione dell’Osapp (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria), la madre delha chiesto con insistenza di uscire dalla sala colloqui perché il piccolo manifestava conati di vomito.Un’agente ha capito subito la gravità della situazione e ha permesso alla donna di uscire.