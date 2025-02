Serieanews.com - Balotelli, tre squadre su di lui: il bomber sceglie ma il tempo stringe

Mario, quale futuro? Tresu di lui, iled ildevere, tresu di lui: ilma il– SerieAnewsSembrava dovesse essere la scelta giusta, quella in grado di rilanciarlo dopo diversi mesi senza squadra, passati ad allenarsi in solitaria duramente per farsi trovare pronto all’appuntamento quando un club l’avrebbe chiamato. Ci riferiamo naturalmente a Marioed al Genoa, scelto peraltro in un momento in cui diverselo corteggiavano, non solo italiane.Un sondaggio del Torino in Serie A, addirittura sembrava quasi fatta per un suo passaggio in granata, ma anche e soprattutto un club brasiliano, uno saudita e diversi sparsi in Europa. Soluzioni estere che SuperMario non ha mai preso veramente in considerazione per il suo desiderio di giocare in Serie A.