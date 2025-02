Internews24.com - Balotelli, spunta una nuova pretendente in Serie A per l’ex Inter. L’operazione può chiudersi in giornata

di Redazione, un altro club diessato alpuò addiritturain. I dettagliL’avventura di Marioal Genoa è ormai ai titoli di coda, l’amore con, approdato non molto tempo fa nel club rossoblù, non è mai scoccato. A peggiorare le cose ci ha sicuramente pensato l’arrivo di Vieira con cui Super Mario non ha mai avuto un rapporto idilliaco sin dai tempi nerazzurri. Diverse le squadraessate al giocatore, qualche giorno fa avevamo parlato di unessamento di un club della K-League sudcoreana con cuipotrebbe giocare il Mediale per Club, oggi Gianluca Di Marzio dà invece la notizia di un forteesse del Venezia per il giocatore. I lagunari cercano un rinforzo in attacco vista la cessione di Joel Pohjanpalo al Palermo.