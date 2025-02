Quotidiano.net - Balboni (FdI): "Sulla nostra riforma vedo solo pregiudizi"

Leggi su Quotidiano.net

Senatore Alberto(FdI), lo scontro tra giudici e governo sui migranti è sempre più forte. "L’anomalia sta nel fatto che dei giudici di merito contravvengano a una massima precisa della Cassazione, che dice che non spetta ai giudici stabilire quali sono i Paesi sicuri, ma lo Stato. Un’anomalia tutta italiana, unico Paese Ue che non riesce a fare espulsioni, dunque c’è qualcosa che non va". I magistrati, oppure? "Alcuni magistrati politicizzati che credono che spetti alla magistratura scrivere le leggi e non al Parlamento. Serve a poco sventolare la Costituzione se non la si studia e non la si rispetta". C’è scontro dunque. È colpa della separazione delle carriere? "Abbiamo assoluto rispetto della magistratura, senza la quale non funziona lo Stato di diritto, ma ogni potere deve rimanere nel proprio ambito.