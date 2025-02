Lanazione.it - Baker Hughes, accordo per l'impianto Gnl di Argent in Louisiana

Firenze, 3 febbraio 2025 -Lng ha sceltocome fornitore di soluzioni di liquefazione e servizi correlati per il suodi esportazione di gas naturale liquefatto proposto a Port Fourchon, in. L'annuncio è stato dato durante l'annual meeting diin corso a Firenze: l'azienda "fornirà soluzioni di liquefazione all'avanguardia - si legge in una nota -, attrezzature per la generazione di energia e sistemi di compressione del gas per l', che dovrebbe fornire circa 24 milioni di tonnellate all'anno di Gnl". Per Lorenzo Simonelli, presidente e amministratore delegato di, "l'annuncio di oggi è un'ulteriore testimonianza delle capacità tecnologiche che abbiamo costruito negli ultimi 30 anni nel settore del Gnl. Questa collaborazione conLng sottolinea il nostro impegno a fornire le migliori soluzioni avanzate per il Gnl".