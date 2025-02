Dilei.it - Bagno in acqua fredda, perché fa bene e perché può far male alla salute

Nelle ultime settimane, più che i classici giorni della merla con temperature prossime allo zero stiamo sperimentando condizioni climatiche da inizio autunno, con piogge insistenti e temperature elevate. Ma a prescindere dalle bizzarrie climatiche, fin da inizio anno si ripetono i cosiddetti cimenti invernali, con le persone che sfidano le onde del mare e l’non propriamente calda. Anche per chi va in palestra, peraltro, sta crescendo l’abitudinedoccia. Ma fa davverosottoporre l’organismo ad uno stress termico?Per la psiche probabilmente sì, per il corpo (ovviamente se si è in condizioni di sopportare il calo termico, quindi niente eroismi o emulazioni pericolose) l’effetto può essere “double-face” e dipende dal tempo che passa dopo la nuotata o comunque la permanenza ina bassa temperatura.